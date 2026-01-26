Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
2026 Yılı İçinde Yeniden Görevde Yükselme Sınavı Olur Mu ?


26 Ocak 2026 08:51
2026 Yılı İçinde Yeniden Görevde Yükselme Sınavı Olur Mu ?

Bilgisi, duyumu olan arkadaş var mı.


E.Kayı Han
Editor
26 Ocak 2026 09:30

Olmaz iki yılda bir açılıyor.


Canimİstanbul
Aday Memur
26 Ocak 2026 09:40

ihtiyaca binaen açılabilir ki, son sınav tüm koltukları zaten kapatmadı.

ne yönetmelikte ne de kanunda iki yıldan önce açılmaz diye bir madde yok

bu yılın sonunda tekrar açılabilir

bakanlığın paşa gönlü bilir


ozkan52
Aday Memur
26 Ocak 2026 10:17

yıl sonuna açılırsa 10 yıl şartından dolayı giremiyorum umarım seneye alım olur.

