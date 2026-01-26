MARDİN HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM

Merhabalar mesleketaşlarım ben istanbul sonrası 4.yıllım doğuda bulunuyorum 15 yıllık memurum 15.000 puanım var mardin yazmak istiyorum. Güven timleri önleyici ekipler ve karakolda çalıştım muhtelen tekrar dışarıda bir yerde çalıştırırlar ....mardin asayiş konusunda nasıl ? ek görev çok mu ? kiralanacak evler çok mu ? çocuklar için eğittim nasıldır?bilgi verirseniz şimdiden teşekkürler

Merhabalar mesleketaşlarım ben istanbul sonrası 4.yıllım doğuda bulunuyorum 15 yıllık memurum 15.000 puanım var mardin yazmak istiyorum. Güven timleri önleyici ekipler ve karakolda çalıştım muhtelen tekrar dışarıda bir yerde çalıştırırlar ....mardin asayiş konusunda nasıl ? ek görev çok mu ? kiralanacak evler çok mu ? çocuklar için eğittim nasıldır?bilgi verirseniz şimdiden teşekkürler