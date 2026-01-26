Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İller arası mazeret başvuruları ne zaman açılacak?


26 Ocak 2026 11:28
İller arası mazeret başvuruları ne zaman açılacak?

engelli öğretmenim. iller arası mazeret tayin seçenekleri ne zaman açılacak ? mebbis ten mi personel meb gov tr den mi tercih yapacağız ? ne zaman açıklanacak.

Hoş doğru düzgün tercih edebileceğimiz okul açılacak mı o da meçhul ya neyse. diğer hocamalrımın dediği gibi mazeret artık mazeret olmaktan çıktı. bakanlığın da mazeretleri çok taktığı yok. bu sene aile birliğiymiş, engelliymiş, çocuklardan ayrı yaşamakmış, can güvenliğiymiş vs hepsi hikaye. İL EMRİ gelmeden mazereti olan hocalarımın isteklerinin cevaplanması mümkün değil bu sistemde. Allah sonumuzu hayretsin.

Çok Yazılan Konular

Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdırBazı branşlar tazminat almalı.Müdürün savunma istemesiMüdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdiEdebiyatcilarin derd -i gamıMaaş farkları ne zaman yatar?GYS sınav merkeziAmir/Müdüre yazılacak teşekkür mektubu örneğiİlçe arası atamada yolluk ödenir mi?

Sözlük

emeklilerin gözü 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 2026 Oscar Ödül Töreni 4 bi mola radyo yayını 1 şu an çalan şarkı 1 sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 güne bir söz bırak 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 günün filmi 2 Ey dermess 4

Son Haberler

Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyorGazze'nin Enkazı Arasında Bir Umut Işığı: Akif İnan Eğitim Çadırı Faaliyete BaşladıŞimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyorÖzgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtıYıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak