Deli nöbeti dikkat dikkat

Cümleten merhabalar, şöyle bir sorun iki üç aydır Peyda oldu, mahkeme kararıyla bir şahısın hastaneye yatırılması konulu yazı çıkıyor, mahkeme bunu kolluk refakatinde olsun diye emniyete veriyor, emniyette gönderiyor Bir ekibi hastaneye götürüyor. Bu deli sevklerinde bir sıkıntı yok tamam. Ancak sıkıntı hastanede oluyor hastane diyor ki benim yatağım Yok ya da işte kapalı psikiyatri koğuşum odam yok diyor, başka bir hastanede ya da akıl hastanesinde yer arıyorlar ama o zamana kadar da polis bu adamın başında beklesin diyorlar. Delininn bipoların vs hastaneye girişi olmuş, yani mahkeme kararı gereği yapılmış, kolluk şahsı alıyor hastaneye götürmüş. Hastane idarecisi diyor ki güvenlikçilerin hasta başını bekleme kaçmasını engelleme vs böyle bir sorumluluğu yok ayrıca onların "sendikası" var iş kanunu var diyor. Biz başka hastanelerde yer bulana kadar gözetimi kolluktadır diyor hatta bu yüzden yazı bile yazıyorlar resmi olarak. Ama çoğunlukla şifai olarak rütbelere arayarak onlar da zaten dünden razı gelene giden he demeye, ekip görevlendiriyorlar.

Biliyorum Bizimkilerden bir hayır yok olmazda,

Ama şahsı hastaneye teslim ettikten sonra polisin orda beklemesinin bir dayanağı usulü nedeni var mı hastane güvenlikçileri gerçekten böyle bir yetkisi yok mu, bununla ilgili bir yasal mevzuat ya da bakanlıklar arası protokol var mı ?

Daha da önemlisi polisin yapmadığı bir tek hasta başında bakıcılık yapmaktı bunu da mı yapacağız da, lanet gelsin