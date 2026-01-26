2008 Sonrası Memur Olup 5510 Sayılı 4/C Kapsamında Emekli Olan Memurlar, En Düşük Emekli Memur Maaşı

Bu durum tek başına sadece çalışma süresiyle açıklanamaz. Elbette 9 yıl gibi görece kısa bir hizmet süresi emekli aylığını aşağı çeker, çünkü 5510 sayılı Kanunda emeklilik hesabı prim gün sayısı ve prime esas kazanç üzerinden yapılır. Gün sayısı azaldıkça bağlanan aylık da doğal olarak düşer. Bu yönüyle bakıldığında, ortaya çıkan rakam sistemin matematiğine uygundur.

Ancak asıl belirleyici unsur hizmet süresinden çok, hangi emeklilik rejimine tabi olunduğudur. 2008 sonrası memurlar Emekli Sandığı hükümlerine göre değil, 5510 sayılı Kanuna göre emekli edildikleri için derece, kademe, ek gösterge ve unvan gibi unsurlar emekli aylığında karşılığını bulmamaktadır. Çalışırken alınan maaşın önemli bir kısmı prime yansımadığı için, hizmet süresi uzasa bile emekli aylığı beklenen seviyelere çıkmamaktadır.

Bu nedenle mesele yalnızca 9 yıl çalışılmış olması değildir. Aynı sistem içinde 15, 20 hatta 25 yıl çalışan memurlar da emekli olduklarında, çalışırken aldıkları maaşla emekli aylıkları arasında ciddi bir kopuş yaşadıklarını görecektir. Bugün kısa sürede emekli olanlar bu tabloyla erken karşılaşmıştır, ancak sorun yapısaldır ve 5510 kapsamındaki tüm memurları ilgilendirmektedir.