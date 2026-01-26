Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2008 Sonrası Memur Olup 5510 Sayılı 4/C Kapsamında Emekli Olan Memurlar, En Düşük Emekli Memur Maaşı


26 Ocak 2026 12:40
2008 Sonrası Memur Olup 5510 Sayılı 4/C Kapsamında Emekli Olan Memurlar, En Düşük Emekli Memur Maaşı

2010 yılında memurluğa geçiş yaptım, 2019 yılında VHKİ olarak emekli oldum. Şu anda aldığım maaş 21.300Tl. Bu tarihten sonra emekli olanlar en düşük emekli Maaşını dahi alamıyor. Bu duruma itiraz etmeyen bütün memurları bu dön bekliyor, çünkü Emekli Sandığı kapsamında hesaplanmıyor.


Karizmaunl
Genel Müdür
26 Ocak 2026 12:50

Bu durum tek başına sadece çalışma süresiyle açıklanamaz. Elbette 9 yıl gibi görece kısa bir hizmet süresi emekli aylığını aşağı çeker, çünkü 5510 sayılı Kanunda emeklilik hesabı prim gün sayısı ve prime esas kazanç üzerinden yapılır. Gün sayısı azaldıkça bağlanan aylık da doğal olarak düşer. Bu yönüyle bakıldığında, ortaya çıkan rakam sistemin matematiğine uygundur.

Ancak asıl belirleyici unsur hizmet süresinden çok, hangi emeklilik rejimine tabi olunduğudur. 2008 sonrası memurlar Emekli Sandığı hükümlerine göre değil, 5510 sayılı Kanuna göre emekli edildikleri için derece, kademe, ek gösterge ve unvan gibi unsurlar emekli aylığında karşılığını bulmamaktadır. Çalışırken alınan maaşın önemli bir kısmı prime yansımadığı için, hizmet süresi uzasa bile emekli aylığı beklenen seviyelere çıkmamaktadır.

Bu nedenle mesele yalnızca 9 yıl çalışılmış olması değildir. Aynı sistem içinde 15, 20 hatta 25 yıl çalışan memurlar da emekli olduklarında, çalışırken aldıkları maaşla emekli aylıkları arasında ciddi bir kopuş yaşadıklarını görecektir. Bugün kısa sürede emekli olanlar bu tabloyla erken karşılaşmıştır, ancak sorun yapısaldır ve 5510 kapsamındaki tüm memurları ilgilendirmektedir.


grafik07
Memur
26 Ocak 2026 13:04

2008 sonrası için sadece memur olanlar değil normal çalışmaya başlayanlar da emekli olduk diyemeyecek. Çalışma yaşımız doldu diyecek. Çünkü emeklilik o zaman geldiğinde geçim sağlanabilecek bir gelir vermeyecek. Memurlar için ise 2034 yılı bu konu için patlama yılı olacak. 25 yıl ve yaş şartını doldurup emekli olanlar şoku o zaman yaşayacak. EYT benzeri bir kriz çıkacak ortaya ve EYTnin en az 10 katı büyüklükte bir kriz düşünün. krizin devlet içindeki kadrolarda çıkması milli güvenliği etkilecek konu haline gelebilir. çözülmesi için uzun bir zaman ve büyük bir bütçe gerekecek ama o zaman da ömür yetecek mi belli değil. Yapılacak şey bence şu; 25 yılı doldurduktan sonra yaşı beklemek için emekliliğe ayrılmak ve geliri maaşlı olmayacak şekilde başka yoldan temin etmek. Allah herkesin yardımcısı olsun.

