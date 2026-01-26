Kurayı kazanmışım ama meslek lisesinden mezun olduğum dal uygun mu?

İşkur üzerinden Milli savunma bakanlığına sürekli işçi olarak başvurmuştum, kurada ismim çıkmış. Ancak şöyle bir sorum var;Benim mezun olduğum bölümünde; ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ "Elektronik ve Haberleşme" yazıyor.
İş başvuru şartlarında:
MESLEKİ EĞİTİM VEREN LİSELERİN BELİRTİLEN DAL VEYA BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK KAYDIYLA
ALIM YAPILACAK BRANŞTA BELİRTİLEN USTALIK BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİNE SAHİP OLMAK.
(BU ŞARTLARDAN BİRİNİ SAĞLAYAN ADAYLARIN HERHANGİ BİR ÖN LİSANS, LİSANS VEYA ÜSTÜ ÖĞRENİM DERECESİNE SAHİP OLMASI BAŞVURUYA ENGEL DEĞİLDİR.)
ARANAN BÖLÜM/DAL
1) ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANININ
A) ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM DALI
B) ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM DALI
C) GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ DALI
D) GÜVENLİK SİSTEMLERİ DALI
E) HABERLEŞME SİSTEMLERİ DALI
F) SAVUNMA ELEKTRONİK SİSTEMLERİ DALI
G) ASANSÖR SİSTEMLERİ DALI
Ğ) OTOMASYON SİSTEMLERİ DALI
H) OTOMATİK KUMANDA DALI
Kurayı asil olarak kazanmışım ancak içime bir kuşku düştü. Aranan bölüm/dal alanında doğrudan "elektronik ve haberleşme" yazmıyor. Sizce benim mezuniyetim kabul görür mü?
