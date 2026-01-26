Gelir vergisi istisnasının sözleşmeli öğretmenler açısından uygulanması

İşsizliğin olup olmamasının istisna uygulamasıyla ilgisi yok. Herhangi bir çalışanın o ay ödeyeceği vergiden en fazla asgari ücretin vergisi kadar olan kısmı istisna olarak düşülür.

2026 yılında aylara göre asgari ücretten kesilen vergi ilk 6 ay 4211,33TL, Temmuz ayında 4537,75TL ve diğer aylarda 5.615,10TL'dir.

Örneğin:

Matrahınız 30 bin lira ise %15'i 4.500TL'dir.

%15'lik dilimdeyken hesaplanan verginiz 4500TL olduğundan ilk altı ay 4211,33TL'si istisna olarak düşülür, kalan 288,67TL de vergi olarak kesilir.

Yüzde 20'lik dilime girerseniz hesaplanan verginiz 6 bin TL olur. Bu durumda örneğin Ekim ayında 5615,10TL'si istisna olarak düşülür ve 384,90TL vergi olarak kesilir.

Vergi matrahınız nasıl hesaplanırsa hesaplansın, normal şartlarda vergi diliminize göre hesaplanan gelir vergisinden o ayki asgari ücretin gelir vergisi kadar tutarı istisna olarak düşülür.

Bunda işsizlik vs diye kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Herkesin matrahı ayrı değerlendirilir.