Gelir vergisi istisnasının sözleşmeli öğretmenler açısından uygulanması

İşsizliğin olup olmamasının istisna uygulamasıyla ilgisi yok. Herhangi bir çalışanın o ay ödeyeceği vergiden en fazla asgari ücretin vergisi kadar olan kısmı istisna olarak düşülür.
2026 yılında aylara göre asgari ücretten kesilen vergi ilk 6 ay 4211,33TL, Temmuz ayında 4537,75TL ve diğer aylarda 5.615,10TL'dir.
Örneğin:
Matrahınız 30 bin lira ise %15'i 4.500TL'dir.
%15'lik dilimdeyken hesaplanan verginiz 4500TL olduğundan ilk altı ay 4211,33TL'si istisna olarak düşülür, kalan 288,67TL de vergi olarak kesilir.
Yüzde 20'lik dilime girerseniz hesaplanan verginiz 6 bin TL olur. Bu durumda örneğin Ekim ayında 5615,10TL'si istisna olarak düşülür ve 384,90TL vergi olarak kesilir.
Vergi matrahınız nasıl hesaplanırsa hesaplansın, normal şartlarda vergi diliminize göre hesaplanan gelir vergisinden o ayki asgari ücretin gelir vergisi kadar tutarı istisna olarak düşülür.
Bunda işsizlik vs diye kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Herkesin matrahı ayrı değerlendirilir.
İşsizliğin olup olmamasının istisna uygulamasıyla ilgisi yok. Herhangi bir çalışanın o ay ödeyeceği vergiden en fazla asgari ücretin vergisi kadar olan kısmı istisna olarak düşülür.
2026 yılında aylara göre asgari ücretten kesilen vergi ilk 6 ay 4211,33TL, Temmuz ayında 4537,75TL ve diğer aylarda 5.615,10TL'dir.
Örneğin:
Matrahınız 30 bin lira ise %15'i 4.500TL'dir.
%15'lik dilimdeyken hesaplanan verginiz 4500TL olduğundan ilk altı ay 4211,33TL'si istisna olarak düşülür, kalan 288,67TL de vergi olarak kesilir.
Yüzde 20'lik dilime girerseniz hesaplanan verginiz 6 bin TL olur. Bu durumda örneğin Ekim ayında 5615,10TL'si istisna olarak düşülür ve 384,90TL vergi olarak kesilir.
Vergi matrahınız nasıl hesaplanırsa hesaplansın, normal şartlarda vergi diliminize göre hesaplanan gelir vergisinden o ayki asgari ücretin gelir vergisi kadar tutarı istisna olarak düşülür.
Bunda işsizlik vs diye kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Herkesin matrahı ayrı değerlendirilir.
, 47 dk. önce
htsumer
Ücretli Öğretmen maaş tahakkukunda bu istisnayı nasıl kaleme alınacak? %1 kesinti yok onlarda..
1. Asgari Ücretli Hesaplama​
Brüt Asgari Ücret (2026): 33.030 TLAdım 1 ? SGK İşçi Payı (%15) düşülür:33.030 × 0,15 = 4.954,50 TLAdım 2 ? Gelir Vergisi Matrahı:33.030 ? 4.954,50 = 28.075,50 TLAdım 3 ? Gelir Vergisi İstisnası (%15):28.075,50 × 0,15 = 4.211,33 TL
Brüt Ücret: 33.030 TLAdım 1 ? SGK İşçi Payı (%14) düşülür:33.030 × 0,14 = 4.624,20 TLAdım 2 ? Gelir Vergisi Matrahı:33.030 ? 4.624,20 = 28.405,80 TLAdım 3 ? Gelir Vergisi İstisnası (%15):28.405,80 × 0,15 = 4.260,87 TL