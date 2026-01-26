Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Gelir vergisi istisnasının sözleşmeli öğretmenler açısından uygulanması


26 Ocak 2026 14:32
Gelir vergisi istisnasının sözleşmeli öğretmenler açısından uygulanması

492 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bazı tereddütler oluşmuştur:

Asgari ücretlilerde gelir vergisi istisnası, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan aylık brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi (%14) ve işsizlik sigortası primi (%1) düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden uygulanmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlerde ise işsizlik sigortası primi kesilmediğinden, istisna hesabının yalnızca SGK primi (%14) dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Bu noktada tereddüt şudur: İstisna uygulama yöntemi her iki grup için aynı mı olmalıdır yoksa prime tabi tutarın farklılığı nedeniyle sözleşmeli öğretmenler için ayrı bir oran (%14) mı esas alınmalıdır? Mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, uygulamada kamu kurumlarında sözleşmeli öğretmenlere fazla istisna uygulandığı gözlemlenmiştir. Konuyla ilgili düşünceleriniz?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Ocak 2026 14:39

Mevzuatta da uygulamada da istisna tutarı en fazla asgari ücretin vergisi kadardır. Sözleşmeli öğretmene de memura da kadrolu mühendise de kamu işçisine de özel sektör çalışanına da aynı şekilde uygulanır.


htsumer
Aday Memur
26 Ocak 2026 15:12

Ben maalesef katılmıyorum, Asgari ücrette işsizlik olduğu için bu yönde eğilim sağlandı. Amaç Vergi matrahının ilk dilim %15'inin istisna olacağı.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Ocak 2026 15:24

Kanun öyle demiyor:

"Yasal düzenleme MADDE 2 ? (1) 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

?18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).?

htsumer
Aday Memur
26 Ocak 2026 15:30

Ücretli Öğretmen maaş tahakkukunda bu istisnayı nasıl kaleme alınacak? %1 kesinti yok onlarda..

1. Asgari Ücretli Hesaplama&#8203;

Brüt Asgari Ücret (2026): 33.030 TLAdım 1 ? SGK İşçi Payı (%15) düşülür:33.030 × 0,15 = 4.954,50 TLAdım 2 ? Gelir Vergisi Matrahı:33.030 ? 4.954,50 = 28.075,50 TLAdım 3 ? Gelir Vergisi İstisnası (%15):28.075,50 × 0,15 = 4.211,33 TL

Brüt Ücret: 33.030 TLAdım 1 ? SGK İşçi Payı (%14) düşülür:33.030 × 0,14 = 4.624,20 TLAdım 2 ? Gelir Vergisi Matrahı:33.030 ? 4.624,20 = 28.405,80 TLAdım 3 ? Gelir Vergisi İstisnası (%15):28.405,80 × 0,15 = 4.260,87 TL

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Ocak 2026 15:48

İşsizliğin olup olmamasının istisna uygulamasıyla ilgisi yok. Herhangi bir çalışanın o ay ödeyeceği vergiden en fazla asgari ücretin vergisi kadar olan kısmı istisna olarak düşülür.

2026 yılında aylara göre asgari ücretten kesilen vergi ilk 6 ay 4211,33TL, Temmuz ayında 4537,75TL ve diğer aylarda 5.615,10TL'dir.

Örneğin:

Matrahınız 30 bin lira ise %15'i 4.500TL'dir.

%15'lik dilimdeyken hesaplanan verginiz 4500TL olduğundan ilk altı ay 4211,33TL'si istisna olarak düşülür, kalan 288,67TL de vergi olarak kesilir.

Yüzde 20'lik dilime girerseniz hesaplanan verginiz 6 bin TL olur. Bu durumda örneğin Ekim ayında 5615,10TL'si istisna olarak düşülür ve 384,90TL vergi olarak kesilir.

Vergi matrahınız nasıl hesaplanırsa hesaplansın, normal şartlarda vergi diliminize göre hesaplanan gelir vergisinden o ayki asgari ücretin gelir vergisi kadar tutarı istisna olarak düşülür.

Bunda işsizlik vs diye kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Herkesin matrahı ayrı değerlendirilir.

