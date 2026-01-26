Gündem \ Ekonomi
Bireysel emeklilik sistemi uzun vadeli düşünenler için oldukça mantıklı bir birikim aracı. Düzenli birikimi alışkanlık haline getirmesi ve devlet katkısı sayesinde zamanla ciddi bir avantaj sağlıyor. Fon seçenekleriyle risk tercihini kendin belirleyebilmek de önemli bir artı. Kısa vadede büyük kazanç vaat etmiyor ama istikrarlı şekilde ilerliyor. Ben de bu yüzden bes?i tercih ediyorum çünkü otomatik kesintiyle birikim yapmak benim daha kolay ve disiplinli oluyor. Türkiye Hayat Emeklilik'ten bir süre önce yaptırdım ve uygulama üzerinden kolaylıkla da takibini sağlıyorum. Ayrıca beklentiyi doğru koyunca güven veren ve planlı bir sistem olduğunu düşünüyorum.

