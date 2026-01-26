KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Çalışırken AÖF Okumak Derslerden Geçmek İçin Önerileriniz Nelerdir ?


26 Ocak 2026 15:22
Çalışırken AÖF Okumak Derslerden Geçmek İçin Önerileriniz Nelerdir ?

Bir eğitim kurumunda GİH memurum. İş yerindeki bazı kişiler, ?aaaaaaa Lise mezunu musun? Bu devirde lise mezunu mu kaldı?? gibi sözlerle beni zorbaladığı için üniversite sınavına girdim ve kazandım. Ancak çalışma hayatı ile okul hayatını bir arada yürütmek, açık öğretimde olsa, oldukça zor oluyor. Bu süreçte bana önerileriniz nelerdir?


26 Ocak 2026 15:55

PC'den bak derslere. Çıkmış sorulara çok iyi çalış. Sanırım çoğumuz senin durumunda, gözünde büyütme.


26 Ocak 2026 15:57

bunu duyduğuma sevinidm

PC'den bak derslere. Çıkmış sorulara çok iyi çalış. Sanırım çoğumuz senin durumunda, gözünde büyütme.

