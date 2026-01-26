Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Evim uzak hastane değiştirebilir miyim?


26 Ocak 2026 16:55
Evim uzak hastane değiştirebilir miyim?

merhaba, tayinim polatlı devlet hastanesine çıktı. evime olan uzaklığı 50km. ben ise yaşamkentte oturuyorum bilkent şehir hastanesine dilekçe ile geçebilir miyim

