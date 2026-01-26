Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İstanbul


26 Ocak 2026 17:43
İstanbul

Bu sene istanbula hangi şanslılar gidecek bakalım hayırlısı olsın herkes için


Brse
Şef
26 Ocak 2026 17:49

Yüzde 90 nı. Aklı olan ipka verir


Anderson1
Şube Müdürü
26 Ocak 2026 18:13

İpkada verseler kralıda olsa illaki istanbula gidecek olanlar var Allah yardımcıları olsun birazda istanbuldaki polis dinlensin

Anderson1
Şube Müdürü
26 Ocak 2026 18:24

Eksileyenler ne oldu he istanbul korkusu sarmaya başladımı inş eksileyenlere gelir istanbul amin

