Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Diploma Etkisi


26 Ocak 2026 17:54
Diploma Etkisi
Arkadaşlar Şu an kadroya geçtim seneye lisans mezunu oluyorum bunu kuruma verdiğimde dereceme etki ediyor mu

Çok Yazılan Konular

Lise mezunu görevde Yükselme ve unvan değişikliği.Destek personeli şoför olarak atandım ama şoförlük haricinde herşeyi yapıyorum4 B'den 4 B'ye GeçişSözleşmeni fesh ettiririm dediBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarMilli Savunma BakanlığıZiraat Mühendisliği Kpss atamaları hakkındaÜnvan değişikliği

Sözlük

2026 1 köpek 1 2026 Oscar Ödül Töreni 4 günün filmi 2 yıldırım aşkı 1 bi mola radyo yayını 1 şu an çalan şarkı 1 Mn radyo 1 sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1

Son Haberler

Isparta'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandıMardin'de 5 gün süreyle eylem yasağıKonutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttıBağcılar'da doğal gazdan zehirlenen 3 kişinin cenazesi defnedildiBelediye otobüsünün çarptığı görme engelli öğretmen çift ağır yaralandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak