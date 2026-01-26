Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Konsolosluk vize başvurusu


26 Ocak 2026 20:24
Konsolosluk vize başvurusu

Devrelerim konsolosluğa vize başvurusu için işyeri izin belgesini ilçe müdürü mü imzalıyor? bunla alakalı dilekçe yazan varmı


Gökhan koçtürk
Aday Memur
26 Ocak 2026 20:31

