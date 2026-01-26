Belletmen öğretmenlerin puanları ne zaman işlenenecek?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdırMüdürün savunma istemesiBazı branşlar tazminat almalı.Müdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdiÜcretli öğretmenlere kadro verilmesi.Maaş farkları ne zaman yatar?GYS sınav merkeziEdebiyatcilarin derd -i gamı1 Şubat 2026'dan sonra hizmet puanı hesabı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak