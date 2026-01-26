Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
MAHKEME KARARIYLA POLSAN İHYASI


26 Ocak 2026 23:06
MAHKEME KARARIYLA POLSAN İHYASI
30.07.2022 tarihinde khk ile ihraç oldum.Emekliliği hak ettiğim için Polsan beni emekli ederek ilişiğimi kesti.12.07.2023 tarihinde mahkeme kararı ile göreve iade oldum.Polsana üyelik ihyası için başvurdum aldığım ikramiye için mahsuplaşma talep ettim kabül etmediler.Daha sonra üye ettiklerinide yeniden üyelikten çıkardılar.2024 ocak ayı başında polsana tekrar dilekçe yazdım borcumu çıkarın ödemek istiyorum üyelik için mahsuplaşma istemiyorum dedim.Üyeliği kabül etmiyoruz yönetim kurulu kararı dediler.Bende 2024 şubatta emekli oldum ve bu arada dava açtım üyelik ihyası için Bugün istinaf Polsan üyelik başvurumu karara bağladı ve lehime karar verdi.İstinafdan önce idare mahkemesi lehime karar verdiğinde üyelik ihyası için polsan'a mahkeme kararı ile birlikte dilekçe yazdım 2025 yılı sonlarına doğru benden 358.000 küsür ihya parası talep ettiler.Bende polsan'ın 2023 eylül ayında yazdığı ve 246.000 ihya için istediği yazıyı ekleyerek tekrar dilekçe yazdım.Tekrar yazdıkları cevapta 308.000 istediler.Bu çelişki ve tutarsızlığı istinafa yazdım.Polsan'ın tutarsız ve güvensiz tutumundan dolayı ihya için ödemem gereken miktarı mahkeme belirlesin dedim fakat mahkeme yalnızca ihya yönünde karar verdi.

Srkan112
Şube Müdürü
26 Ocak 2026 23:41
Herkes polsan çıkmaya kurtulmaya çalışıyor, sen neden tekrar giriyorsun.

onuncuköy10
Memur
26 Ocak 2026 23:43
ben emekliyim ikramiye farkımı alacağım.
onuncuköy10
Memur
27 Ocak 2026 00:02
Mücadele ettim ve sonuçta polsan kaybetti ben kazandım.
Murat kartal 0155
Aday Memur
27 Ocak 2026 00:20
şu an hakedilmiş toplam tutar üzerinden neden temettü ödemesi yapılmıyor zaten hakedilmiş tutar anlamdım

onuncuköy10
Memur
27 Ocak 2026 00:40
üyelik talebimizi ret etmişlerdi.Dava açtım kazandım itiraz edip istinafa taşıdı polsan.Bugün istinaf lehime karar verdi.Şimdi ne gibi sorunlar çıkaracaklar görcez.
