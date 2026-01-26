MAHKEME KARARIYLA POLSAN İHYASI

30.07.2022 tarihinde khk ile ihraç oldum.Emekliliği hak ettiğim için Polsan beni emekli ederek ilişiğimi kesti.12.07.2023 tarihinde mahkeme kararı ile göreve iade oldum.Polsana üyelik ihyası için başvurdum aldığım ikramiye için mahsuplaşma talep ettim kabül etmediler.Daha sonra üye ettiklerinide yeniden üyelikten çıkardılar.2024 ocak ayı başında polsana tekrar dilekçe yazdım borcumu çıkarın ödemek istiyorum üyelik için mahsuplaşma istemiyorum dedim.Üyeliği kabül etmiyoruz yönetim kurulu kararı dediler.Bende 2024 şubatta emekli oldum ve bu arada dava açtım üyelik ihyası için Bugün istinaf Polsan üyelik başvurumu karara bağladı ve lehime karar verdi.İstinafdan önce idare mahkemesi lehime karar verdiğinde üyelik ihyası için polsan'a mahkeme kararı ile birlikte dilekçe yazdım 2025 yılı sonlarına doğru benden 358.000 küsür ihya parası talep ettiler.Bende polsan'ın 2023 eylül ayında yazdığı ve 246.000 ihya için istediği yazıyı ekleyerek tekrar dilekçe yazdım.Tekrar yazdıkları cevapta 308.000 istediler.Bu çelişki ve tutarsızlığı istinafa yazdım.Polsan'ın tutarsız ve güvensiz tutumundan dolayı ihya için ödemem gereken miktarı mahkeme belirlesin dedim fakat mahkeme yalnızca ihya yönünde karar verdi.

