Açık Lise Sınav Ücreti


26 Ocak 2026 23:18
Açık Lise Sınav Ücreti

Arkadaşlar merhaba, Aralık sonunda yapılan Açık Lise sınav ücreti halen yatmadı. Normalde bunun maaş farkıyla birlikte yapılması gerekmiyor muydu?


matematikçi10
Şef
27 Ocak 2026 00:01
ilçeden ilçeye değişiyor. yapacakları tek şey Aralık ayına ait ek bordro açıp okullardan görevli olan öğretmenlerin ödemesini girmelerini ve evrakları teslim etmelerini istemek. Maaş farkları ile ortak bir bağlantısı yok.

Aselban19
Aday Memur
27 Ocak 2026 00:16

Anladım, peki bizim gibi halen yatmayan var mı?

