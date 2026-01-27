Senelik İzinler Hangi Durumda Erken Açılır

askerlik varsa erken açılır 10 günlük mazeret izni var onu kaymakam onaylıyor normalde ama bu amir tayfası kendi tekelinde zannediyor mesela bunu kullanabilirsin vermezlerse kaymakama çıkacam de verirler ben öyle yaptım almıştım bu izni başka zor rapor alırım falan deme asalet tasdiğin sıkıntıya girer

