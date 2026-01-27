Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Senelik İzinler Hangi Durumda Erken Açılır


27 Ocak 2026 04:43
Senelik İzinler Hangi Durumda Erken Açılır

Meslekte yeniyim önceden kamu olarak ücretli öğretmenlik yapmıştım. Bu senelik iznimin erken açılmasına yardımcı olurmu? Cevresinde duyan veya bizzat yaşayan


Alpayderler
Memur
27 Ocak 2026 05:00
askerlik varsa erken açılır 10 günlük mazeret izni var onu kaymakam onaylıyor normalde ama bu amir tayfası kendi tekelinde zannediyor mesela bunu kullanabilirsin vermezlerse kaymakama çıkacam de verirler ben öyle yaptım almıştım bu izni başka zor rapor alırım falan deme asalet tasdiğin sıkıntıya girer
