Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

GİH'den THS'ye geçişte derece kademe


27 Ocak 2026 09:11
GİH'den THS'ye geçişte derece kademe

Arkadaşlar merhaba, Gihte 4 yıllık memur olarak çalışmaktayım mimarlık mezunuyum. Kpss ile mimarlığı kazandım göreve başlayacağım. gihtekii derece kademe ilerlemesi mimarlığa geçtiğimde aynen devam mı edecek mimarlık alımı 8/1 idi benim derece kademem ise 7/2si personel işleri 8/1inden başlayacağımı belirtti kazanılmış hak kaybı olsun istemiyorum bilen birisi cevap verebilir mi

Çok Yazılan Konular

İç kontrol nasıl bir birimdir? (tecrübesiz biri için)Uydu anteni işleriVHKİ ve bilgisayar işletmenliği

Sözlük

GÜMÜŞ 1 terliklerimle gelsem sana 1 emeklilerin gözü 2 bilgisi olmadan fikri olmak 1 köpek 1 günün filmi 1 sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 yıldırım aşkı 1 günün sözü 2

Son Haberler

Yedi çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldüBakan Fidan'dan AB mesajı: Öncelikli hedefimiz gümrük birliği ve vize serbestisiBakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaDEM Parti CHP ile görüştüİBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak