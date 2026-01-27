Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

GİHten THSye geçişte derece kademe


27 Ocak 2026 09:11
GİHten THSye geçişte derece kademe

Arkadaşlar merhaba, Gihte 4 yıllık memur olarak çalışmaktayım mimarlık mezunuyum. Kpss ile mimarlığı kazandım göreve başlayacağım. gihtekii derece kademe ilerlemesi mimarlığa geçtiğimde aynen devam mı edecek mimarlık alımı 8/1 idi benim derece kademem ise 7/2si personel işleri 8/1inden başlayacağımı belirtti kazanılmış hak kaybı olsun istemiyorum bilen birisi cevap verebilir mi

Çok Yazılan Konular

İç kontrol nasıl bir birimdir? (tecrübesiz biri için)Uydu anteni işleriVHKİ ve bilgisayar işletmenliği

Sözlük

sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 günün sözü 1 yıldırım aşkı 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 2 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 günün filmi 1 terliklerimle gelsem sana 1 2026 1 emeklilerin gözü 2

Son Haberler

DEM, siyasi parti turuna çıktı. İlk durak CHPRekabet Kurulu'ndan ünlü kozmetik markasına soruşturmaMHP'li Yıldız: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydiTürkiye'nin ilk cam seyir terasına ziyaretçi akınıAntalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak