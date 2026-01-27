Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

düzce atatürk devlet hastanesi


27 Ocak 2026 09:57
düzce atatürk devlet hastanesi

bilgi verebilir misiniz

Çok Yazılan Konular

Evim uzak hastane değiştirebilir miyim?GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÖdenmeyen nöbet ücretleriSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi10 Yıl hemşire olarak bir bölümde çalışıp başka yere atanınca farklı bir bölümde çalıştırılmaArşiv imha komisyonu için kaymakamlık olur örneğiMemura 8 yılda bir verilen ödül kademeYarı zamanlı çalışan hemşirenin yıllık izni nasıl olur?2026 Haziran tayin hakkım ?

Sözlük

GÜMÜŞ 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 terliklerimle gelsem sana 1 2026 Oscar Ödül Töreni 4 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 2 günün sözü 1 2026 1 gram altın 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1

Son Haberler

DEM, siyasi parti turuna çıktı. İlk durak CHPRekabet Kurulu'ndan ünlü kozmetik markasına soruşturmaMHP'li Yıldız: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydiTürkiye'nin ilk cam seyir terasına ziyaretçi akınıAntalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak