Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İl dışı maazeret ataması


27 Ocak 2026 10:20
İl dışı maazeret ataması

İl dışı mazeret atama tercihleri açıldı mı?


mavisular
Aday Memur
27 Ocak 2026 10:35

Gün içinde açılacak hocam. Hala açılmadı


Barabelli74
Aday Memur
27 Ocak 2026 11:10

Teşekkür ederim hocam senin de Allah gönlüne göre versin

mavisular, 54 dk. önce

Gün içinde açılacak hocam. Hala açılmadı

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdırOkul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.Müdürün savunma istemesi1 Şubat 2026'dan sonra hizmet puanı hesabıMaaş farkları ne zaman yatar?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?İlçe arası atamada yolluk ödenir mi?Amir/Müdüre yazılacak teşekkür mektubu örneğiGYS sınav merkezi

Sözlük

Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 2 sosyal sitelerdeki a-sosyaller 1 2026 1 günün sözü 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 GÜMÜŞ 1 köpek 1 günün filmi 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 emeklilerin gözü 2

Son Haberler

DEM, siyasi parti turuna çıktı. İlk durak CHPRekabet Kurulu'ndan ünlü kozmetik markasına soruşturmaMHP'li Yıldız: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydiTürkiye'nin ilk cam seyir terasına ziyaretçi akınıAntalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak