Tek bir rakam hatası ile mağdur durumdayım. İtiraz hakkım var mı acaba? Veya Haklarım nelerdir?


27 Ocak 2026 10:33
Herkese merhaba, destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim.

Haksız bir takip başlatılmış bana karşı. İtiraz dilekçesi ile bu takibe karşı bir dava açtım. Mahkeme bilirkişi için 2 hafta kesin süre verdi karşı tarafa, fakat karşı taraf bu süreyi kaçırdı ve karşı taraf için o delilden vazgeçilmiş sayıldı.

sonra mahkeme re'sen ara karar verip dosya numarasının 1 rakamı farkı gerekçesi ile verdiği kesin süreyi iptal edip, tekrar yeni bir 2 haftalık süre verdi ve benim kazanılmış hakkım çöp oldu. olması gereken dosya numarası örneğin 2027/8258 iken, mahkeme tensip zaptına 2027/8358 olarak girilmiş. 2 yerine 3 yazılmış ve bu tek rakam farkı tüm haklarımı elimden aldı.

ne yapmam lazım bu durumda? böyle bir durum başına gelen var mı ? herhangi bir hamle durumum söz konusu olabilir mi?

