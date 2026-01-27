Tek bir rakam hatası ile mağdur durumdayım. İtiraz hakkım var mı acaba? Veya Haklarım nelerdir?

Herkese merhaba, destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim.

Haksız bir takip başlatılmış bana karşı. İtiraz dilekçesi ile bu takibe karşı bir dava açtım. Mahkeme bilirkişi için 2 hafta kesin süre verdi karşı tarafa, fakat karşı taraf bu süreyi kaçırdı ve karşı taraf için o delilden vazgeçilmiş sayıldı.

sonra mahkeme re'sen ara karar verip dosya numarasının 1 rakamı farkı gerekçesi ile verdiği kesin süreyi iptal edip, tekrar yeni bir 2 haftalık süre verdi ve benim kazanılmış hakkım çöp oldu. olması gereken dosya numarası örneğin 2027/8258 iken, mahkeme tensip zaptına 2027/8358 olarak girilmiş. 2 yerine 3 yazılmış ve bu tek rakam farkı tüm haklarımı elimden aldı.

ne yapmam lazım bu durumda? böyle bir durum başına gelen var mı ? herhangi bir hamle durumum söz konusu olabilir mi?