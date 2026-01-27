Borsa mı altın mı?

Öncelikle bu benim tamamen kendi düşüncem olduğunu söylemek istiyorum. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Pratikte kendi yaptığımı paylaşacağım. Ben bir süredir döviz ve altın üzerinden gidiyorum. Burada kullandığım banka Hayat Finans hesap ise Avantajlı yatırım. İlk tercih sebebim tabiyi yüksek pay oranı oldu ama beraberinde hesap üzerinde yatırımdan elde edeceğim kazancında farklı ya da esnek olması ilgimi çekti.

Yatırımda önemli olan stratejidir. mesele şu nasıl bir strateji olmalı. (Tekrar ediyorum - BENCE TABİ Kİ.. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.) döviz alım satım işlemlerinmde dalgalanmaların bir parçası olmuyorum. Süreklilik ve ortalama kazandırır bakış açısıyla devam ediyorum. Bunun dışında hesabın harcadıkça biriktiren bir özelliği var bunu da kullanmaya özen gösteriyorum tabi. Diğer seçenekler arasında benim için en uygun olan tercihti.

Ben bankamın verdiği seçenekle debin ve kredi kartımla yaptığım alışverişten, otomatik ödeme talimatı verdiğim hesaptan da birikim yapabiliyorum. Tabiki yaptığım orana göre bir pay oluyor ama genel olarak yüksek kar payı verdiği için memnuniyetle devam ediyorum.

Yatırım söz konusu olduğunda sürekli olmak her zaman kazandıracağını inanıyorum. bununla birlikte iyide bir araç kullanırsanız başarılı sonuç elde edileceğine inanıyorum.

Bilmem anlatabildim mi???