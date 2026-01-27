İntibak-Derece Kademe

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Herkese merhaba intibak işlemlerimin yanlış yapıldığını düşünüyorum.

İntibakımın hesaplanması konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden

herkese teşekkürler.

Sigorta başlangıç tarihim 15.07.2000

24.02.2006 - 24.05.2007 tarihleri arasında 1 yıl 3 ay askerlik

hizmetim var.

09.04.2010 Tarihinde İnşaat Teknolojisi (Ön Lisans) bölümünü

bitirdim.

25.06.2019 Tarihinde Arkeoloji (Lisans) bölümünü bitirdim.

15.08.2021 tarihinde sözleşmeli olarak Tekniker kadrosunda göreve

başladım. 15.03.2023 tarihinde kadroya geçtim.

Farklı tarihlerde özel sektörde inşaat teknikeri olarak

çalıştığım süreleri ise parça parça olarak aşağıda belirttim

Sözleşmeli olarak 554 gün

Özel 732 gün ¾?ü 549 gün

Özel 249 gün ¾?ü 187 gün

Özel 249 gün ¾?ü 187 gün

Özel 123 gün ¾?ü 92 gün

Özel 575 gün ¾?ü 431 gün

