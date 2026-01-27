Eğitim mazeret ataması

Görev yaptığım İstanbulda şark dönüşü 12.yılım, çocuğum Lgs sınavına girecek, başka bir ilde bulunan Fen lisesini kazanması durumunda o ile atanma talebim olumlu sonuçlanırmı acaba yada görev yaptığın ildeki bir liseyi yazdırsaydın diyip ret mi verirler? Bilgisi olan yada bu şekilde atama talep eden varmı acaba

