Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Eğitim mazeret ataması


27 Ocak 2026 12:18
Eğitim mazeret ataması
Görev yaptığım İstanbulda şark dönüşü 12.yılım, çocuğum Lgs sınavına girecek, başka bir ilde bulunan Fen lisesini kazanması durumunda o ile atanma talebim olumlu sonuçlanırmı acaba yada görev yaptığın ildeki bir liseyi yazdırsaydın diyip ret mi verirler? Bilgisi olan yada bu şekilde atama talep eden varmı acaba

under09
Şef
27 Ocak 2026 14:31

kardeşim 12 yıl zaten süreyi doldurmuşsun tabi istanbul pek geleni göndermiyor sen de haklısın benim de 10 yılım fakat senin gibi giden oldu diye hatırlıyorum eski yorumları bir oku istersen

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriBatı Tercihi Konusunda ÖnerilerDeli nöbeti dikkat dikkatGönüllü şark görevini eksik yapmaPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Gizli belgeZam ne zaman gelecekEmniyette engelli yakını

Sözlük

köpek 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 GÜMÜŞ 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 2 günün sözü 2 terliklerimle gelsem sana 1 gram altın 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 günün filmi 1 emeklilerin gözü 2

Son Haberler

Yedi çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldüBakan Fidan'dan AB mesajı: Öncelikli hedefimiz gümrük birliği ve vize serbestisiBakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaDEM Parti CHP ile görüştüİBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak