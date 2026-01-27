Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Doğu dönüşü batı tayini 6-11


27 Ocak 2026 12:21
Bu sene 6-11 yıl grubundan tayinciyiz 8500 puanımız var Konya Kocaeli yazacağız gelir mi


Brse
Şef
27 Ocak 2026 12:58

Konya ve kocaeliye senelik izinde gidebilirsiniz..

İstanbul kollarını açmış bekliyor .gel yeter ki diyor ne olursan ol gel diyor..ipka ver puan biriktir kardeş .bu puanla zor


under09
Şef
27 Ocak 2026 14:29

konya gelir gibi orayı biliyorsun ki memlekete yakın olanlar tercih ediliyor o nedenle olma olasılığı yüksek kocaeli de yine çok tercih edilen yerlerden biri değil sıralamanı doğru yapmanı öneririm

