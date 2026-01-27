Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
suca suruklenen velet mevzusu


27 Ocak 2026 12:27
suca suruklenen velet mevzusu

neymis cezalarin arttrilasi gerekirmis

tabi ki arrtirilmali kat kat .. iyi de

bi kisi de cikip demiyor . bu veletlerin okula baslama anindan itibaren daha iyi bir egitimden gecirilmesi hakkinda.


yorumokuyan
Aday Memur
27 Ocak 2026 13:15

2026 yılında okulda eğitimin sadece %10u verilebilir, %90i sosyal mediya ve aile ve çevre verir


bulaşşıkk
Şef
27 Ocak 2026 13:50

Zamanında senin gibilere bi çözüm bulamamışlar şimdiki veletlere hiç çözüm bulamaz bunlar la el chapsız


elif0025
Şube Müdürü
27 Ocak 2026 14:22

buyur seni sahalara alalım gönüllü eleman ol...topluma kazandır bu tipleri.

