Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Tartışması: 657 DMK m.127'deki 4 Ay Kuralı Nasıl Uygulanacak?


27 Ocak 2026 14:47
Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Tartışması: 657 DMK m.127'deki 4 Ay Kuralı Nasıl Uygulanacak?

657 DMK m.127?de Yeni Düzenleme: İptal Edilen Disiplin Cezalarında Zamanaşımı ve 4 Ay Kuralı

Merhaba,

Anayasa Mahkemesi?nin iptal kararları sonrasında 657 sayılı DMK?nın 127. maddesinde disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde uygulanacak zamanaşımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeye göre; disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda, yargı kararının idareye tebliğinden itibaren kalan ceza verme zamanaşımı süresi içinde, zamanaşımı süresinin dolmuş olması veya dört aydan daha az süre kalması hâlinde en geç dört ay içinde yeniden disiplin cezası tesis edilebilmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda özellikle:

4 aylık sürenin soruşturma açılması için mi yoksa cezanın fiilen verilmesi için mi öngörüldüğü,

Zamanaşımı bakımından bu düzenlemenin uygulamada nasıl değerlendirileceği

*Ayrıca Aday Memurken kıdem durdurma cezası almıştım bu yüzden dolayı ilişiğim kesildi mahkemem sonuçlandı başlama dilekçesini verdim. bakanlık oluru bekliyorum. İşlenen fiil zamanaşımına uğradı.

konularında görüşlerinizi merak ediyorum.

Teşekkürler.

