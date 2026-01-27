Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ankara Yapracık mevkisine yeni hastane?


27 Ocak 2026 14:50
Ankara Yapracık mevkisine yeni hastane?

merhaba, ankaralılar biliyor ki eskişehir yoluna doğru şehir hızla kayıyor. yapracık, temelli taraflarına yeni bir hastane açılması mantıklı değil mi sizce de? Yapracık çok kalabalık bir yer olmaya başladı.

