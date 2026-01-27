Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eş durumu sonrası iller arası tayin hakkında


Eş durumu tayini ile eşimin bulunduğu ile geldim ama burası umduğumuz gibi olmadı. Tekrar ben geri çalıştığım ile tayin isteyeceğim. 2 yıl mı yoksa 1 yıl mı burda çalışmam gerekiyor. Tekrar isteğe bağlı tayin istemem için? Teşekkür ederim şimdiden

