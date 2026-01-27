KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
DGS ile aynı bölüme tekrar atanma


27 Ocak 2026 15:24
DGS ile aynı bölüme tekrar atanma

MERHABA ARKADAŞLAR.

2022 YILINDA DGS İLE İLAHİYATA GİRDİM FAKAT AOF DE ALMIŞ OLDUĞUM DERSLERİ MUAF ETMEDİLER.SONRAKİ YIL YENİ GELENLERE BAZI DERSLERİ MUAF ETTİLER.

ŞİMDİ BEN BU SENE GİRSEM DGS TEKRAR AYNI BÖLÜMÜ VE ÜNİV. DGS İLE KAZANSAM ÖSYM TEKRAR BENİ AYNI BÖLÜME ATAR MI YADA SEN ZATEN KAYITLISIN OLMAZ MI DER.

FİKRİ OLAN VARSA SEVİNİRİM.


VHKİ-MEB
Şef
27 Ocak 2026 15:52

İlitam okumayı düşünür müsünüz? Bildiğim kadarıyla sadece 3 ve 4. sınıfları okuyorsunuz, 5. sınıfı da yok. Daha pratik çözüm gibi geliyor bana.


DEVE35
Aday Memur
27 Ocak 2026 16:08

HOCAM İLAHİYATTA 4.SINIFIM ZATEN AMA ALTTAN ARAPÇALAR VAR ONLARI MUAF ETMEK İÇİN BÖYLE BİRŞEY DÜŞÜNDÜM.

trsalgado
Daire Başkanı
28 Ocak 2026 14:52

istersen 10 kere bile kayıt yapabilirsin, yatay dikey çapraz hiç fark etmez


DEVE35
Aday Memur
28 Ocak 2026 17:07

teşekkür ederim

VHKİ-MEB
Şef
29 Ocak 2026 12:10

Kaydını aldırmadan nasıl tekrar kaydolacaksın? Okuldan ilişik kesersin, dgsye girersin, kazanırsın, sonra yine kaçıncı sınıftan başlatırlarsa o sınıftan başlarsın, hangi dersleri muaf edecekleri de üniversitesiye kalmış.

DEVE35
Aday Memur
29 Ocak 2026 15:04

öğrenci işleri dediki DGS ile kazan tekrar biz senin geçtiğin dersleri saycaz ayrıca aofden aldığın dersleri uyanları muaf etcez dediler.bende tam emin olamadım sizin görüşlerinizi almak istedim.DGS gircem tekrar tercih etcem bakalım ne olcak

