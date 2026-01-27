33 Dönem Ek Alım

Arkadaşalar merhaba , 30.dönemde ücret yatırma oranı az olunca bir ek çağrı olmuştu . Sizce 33 dönem ücretinin 2600 TL olması nedeniyle yine ücret yatırma az olursa Ek bir çağrı yapılarak sırası gelen adaylar çağırılır mı ?

