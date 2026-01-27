Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

ŞEHİR İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ


27 Ocak 2026 15:34
ŞEHİR İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ

MERHABA ARKADAŞLAR ANKARA SIHHIYEDE ENGELLİ MEMURUM DIŞKAPI EK HİZMET BİNASINA NASIL GEÇİŞ YAPABILIRIM?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank Eksi Hesap YapılandırmaKomisyonun Red Verdiği IKM'yi Kurum Müdürünün Başmemur Yapması2026 Yılı İçinde Yeniden Görevde Yükselme Sınavı Olur Mu ?Güvenlikten Mübaşirliğe Geçiş Var Mı?Adalet Bakanlığı Avukatlara Gelince Kasanın Ağzını Sonuna Kadar Açıyor, Personele Gelince Para YokXray Personeli4-D İşçilerin ÖzelleştirilmesiSözleşmeli Katiplerin Kadrolu Katiplerden Daha Yüksek Maaş AlmasıBağkur'lu Eş Tayini Hakkında BilgiZorlu Tercih Hakkında

Sözlük

günün filmi 1 yıldırım aşkı 1 GÜMÜŞ 1 günün sözü 3 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 terliklerimle gelsem sana 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 gram altın 2 emeklilerin gözü 2

Son Haberler

Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacakUyuşturucu soruşturmasında ünlü isim detayı: 3 şüphelinin testi pozitifDolar 43,40 TL'ye yükseldiTürk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandıÜşüyen çocuğa kendi çorabını giydiren polise başarı belgesi

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak