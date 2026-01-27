Bu tür soruları cevaplandıramayacağınızı öğrencilere nasıl anlatıyorsunuz?

arkadaşlar bendeki öğrenciler ısrarla şu soruları yönelttiler geçmişte :

nerelisiniz?***

kaç yaşındasınız ?***

evli misiniz?***

ne kadar maaş alıyorsunuz?*

*** çok sık gelen soru tipi

* sık veya nadiren gelen soru tipi

doğru cevap verince bazen sıkıntı oluyor, bu sorulara cevap vermemem gerektiğini biliyorum çünkü tecrübeli arkadaşlar çok önceden söylemişlerdi keza bende o şekil tecrübe ettim kısmen. Ama ısrarla bazen yöneltiyorlar bıkkınlık geliyor valla.

bir başka arkadaşıma biz seminer halinde iken ne kadar maaş alıyorsunuz dendiğinde o o zaman benden tecrübeliydi. o arkadaş o öğrenciye "sanane!?" diye cevap vermişti.

doğrusu bu mudur ??