Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bu tür soruları cevaplandıramayacağınızı öğrencilere nasıl anlatıyorsunuz?


27 Ocak 2026 15:38
Bu tür soruları cevaplandıramayacağınızı öğrencilere nasıl anlatıyorsunuz?

arkadaşlar bendeki öğrenciler ısrarla şu soruları yönelttiler geçmişte :

nerelisiniz?***

kaç yaşındasınız ?***

evli misiniz?***

ne kadar maaş alıyorsunuz?*

*** çok sık gelen soru tipi

* sık veya nadiren gelen soru tipi

doğru cevap verince bazen sıkıntı oluyor, bu sorulara cevap vermemem gerektiğini biliyorum çünkü tecrübeli arkadaşlar çok önceden söylemişlerdi keza bende o şekil tecrübe ettim kısmen. Ama ısrarla bazen yöneltiyorlar bıkkınlık geliyor valla.

bir başka arkadaşıma biz seminer halinde iken ne kadar maaş alıyorsunuz dendiğinde o o zaman benden tecrübeliydi. o arkadaş o öğrenciye "sanane!?" diye cevap vermişti.

doğrusu bu mudur ??

Çok Yazılan Konular

İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdırMaaş farkları ne zaman yatar?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Bazı branşlar tazminat almalı.İlçe arası atamada yolluk ödenir mi?Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.Müdürün savunma istemesiİlksan limit yükseltmesi yapacak mı?1 Şubat 2026'dan sonra hizmet puanı hesabıMüdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdi

Sözlük

her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 günün sözü 3 terliklerimle gelsem sana 1 GÜMÜŞ 1 yıldırım aşkı 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 günün filmi 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 3 köpek 1

Son Haberler

Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacakUyuşturucu soruşturmasında ünlü isim detayı: 3 şüphelinin testi pozitifDolar 43,40 TL'ye yükseldiTürk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandıÜşüyen çocuğa kendi çorabını giydiren polise başarı belgesi

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak