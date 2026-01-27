Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Başvurum onaylanmıştı şimdi onaylamadığı için başvuramazsın diyor


27 Ocak 2026 16:38
Başvurum onaylanmıştı şimdi onaylamadığı için başvuramazsın diyor

Merhabalar Hocalarım, sağlık özrü için başvuru yapmıştım onaylandı kurum, ilçe ve il tarafından. Ekran görüntüsü aldım ve onay mesajları da geldi. Şimdi ön başvuru onaylamadığı için başvuru yapamazsınız diyor. İl- ilçe yarını bekle diyor. Bakanlık başka şeyler söylüyor. Var mı bu konu hakkında bir bilgisi olan?

Çok Yazılan Konular

İller arası yer değiştirme problemine çözüm bulunmalıdırMaaş farkları ne zaman yatar?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Bazı branşlar tazminat almalı.İlçe arası atamada yolluk ödenir mi?Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.Müdürün savunma istemesiİlksan limit yükseltmesi yapacak mı?1 Şubat 2026'dan sonra hizmet puanı hesabıMüdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdi

Sözlük

emeklilerin gözü 2 gram altın 2 yıldırım aşkı 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 3 köpek 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 günün sözü 3 GÜMÜŞ 1 günün filmi 1

Son Haberler

Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacakUyuşturucu soruşturmasında ünlü isim detayı: 3 şüphelinin testi pozitifDolar 43,40 TL'ye yükseldiTürk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandıÜşüyen çocuğa kendi çorabını giydiren polise başarı belgesi

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak