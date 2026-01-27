Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

itfaiye maaşı hk.


27 Ocak 2026 16:40
itfaiye maaşı hk.
merhabalar arkadaşlar ben bi üniversite de teknisyen olarak çalışıyorum bi büyük şehir belediye itfaiye birimine geçmeye niyetliyim büyük şehirin şartları nedir çalışan bi arkadaş cevap verirse sevinirim iyi günler

mratanamayan
Memur
27 Ocak 2026 16:51

ben (en düşük memuru maaşı) 22 lira maaş alırken itfaiye bir arkadaşım 34 bin alıyordu şimdi bağlantımız kalmadı çalıştığı yer ankara idi 24 48 çalışıyordu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

YÖK Merkezi Gys Sınavına Hazırlanan Var mı? Nasıl Çalışıyorsunuz?2026 mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıEkonomist - ek gösterge - teknik hizmetler sinifi hangi gruptaÜniversitelerde Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan var mı?itfaiye maaşı hk.2025 Naklen Atama KontejanlarıBelediye maaşBelediyelerde çalışan 657 'ye tabi memurBelediyeye tayin ile mimar yada mühendis lazımÜnvan Değişikliği

Sözlük

yıldırım aşkı 1 günün filmi 1 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 gram altın 2 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 emeklilerin gözü 2 bilgisi olmadan fikri olmak 1 terliklerimle gelsem sana 1 köpek 1 GÜMÜŞ 1

Son Haberler

Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacakUyuşturucu soruşturmasında ünlü isim detayı: 3 şüphelinin testi pozitifDolar 43,40 TL'ye yükseldiTürk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandıÜşüyen çocuğa kendi çorabını giydiren polise başarı belgesi

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak