Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

KGM Büro Personeli


27 Ocak 2026 17:44
KGM Büro Personeli

Herkese selamlar KGM büro personeli alımı var . Bölge müdürlüğü olarak alınıyor. İlanda da bölge müdürlüğüne bağlı illerde çalışılacakmış diye bir madde vardı. Bu öyle mi gerçekten ve neye göre dağılıtılıyor acaba ? Bir de KGM büro personeli maaş ve özlük hakları nelerdir bilen varsa yazabilir mi? Çok teşekkürler şimdiden herkese sağlıklı günler diliyorum

Çok Yazılan Konular

İç Kontrol Nasıldır? Riskli Bir Birim Midir?Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye DağıtımıHazine ve Maliye Bakanlığı Promosyon?

Sözlük

GÜMÜŞ 1 bilgisi olmadan fikri olmak 1 günün sözü 3 terliklerimle gelsem sana 1 yıldırım aşkı 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 3 günün filmi 1 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 köpek 1

Son Haberler

Bartın'da karı koca kavgası kanlı bitti: 2 ölüTCMB Başkanı Karahan: Enflasyon düşüyor, sıkı para politikası sürecekSuriye'deki yeni dönem Türkiye ile ticari ilişkilere de olumlu yansıdıBeştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!Beşiktaş'ta Tammy Abraham Aston Villa'ya transfer oldu

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak