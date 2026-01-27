Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
KGM Büro Personeli Alımı


27 Ocak 2026 17:58
KGM Büro Personeli Alımı

Herkese selamlar KGM büro personeli alımı var . Bölge müdürlüğü olarak alınıyor. İlanda da bölge müdürlüğüne bağlı illerde çalışılacakmış diye bir madde vardı. Bu öyle mi gerçekten ve neye göre dağılıtılıyor acaba ? Bir de KGM büro personeli maaş ve özlük hakları nelerdir bilen varsa yazabilir mi? Çok teşekkürler şimdiden herkese sağlıklı günler diliyorum

