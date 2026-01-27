Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polsan


27 Ocak 2026 18:45
Polsan
6 ay kuralı hakkında bilgi alabilir miyim acaba bilen arkadaşlar. Hali hazırda bir kredim var 5 taksit ödenmiş durumda şubat ayında 6.taksit kesilecek yeni krediyi ne zaman çekebilirim?

captain42m
Şef
27 Ocak 2026 19:06
devrem bende inş yeni bu ay evrak gönderdim polsana dediler ki bu ay kesilirse Şubat 1 6.ay olarak temmuz 15 de ki taksitten sonra kredi çekersiniz dediler birde icra veya kredi notuna da bakmıyorlar ona sevindim bilmiyordum

captain42m
Şef
27 Ocak 2026 19:13
bende seninde bu ay kesilsin sistemden müracaat et
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBatı Tercihi Konusunda ÖnerilerPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!İcralık polislerGönüllü şark görevini eksik yapma2026 Mazeret atamalarıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriDeli nöbeti dikkat dikkatİstanbulGizli belge

Sözlük

bilgisi olmadan fikri olmak 1 günün filmi 1 köpek 1 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 bi mola radyo yayını 1 gram altın 2 emeklilerin gözü 2 yıldırım aşkı 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 3 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1

Son Haberler

Bartın'da karı koca kavgası kanlı bitti: 2 ölüTCMB Başkanı Karahan: Enflasyon düşüyor, sıkı para politikası sürecekSuriye'deki yeni dönem Türkiye ile ticari ilişkilere de olumlu yansıdıBeştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!Beşiktaş'ta Tammy Abraham Aston Villa'ya transfer oldu

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak