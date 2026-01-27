Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

27 Ocak 2026 19:44
2026 YÖK görevde yükselme
iyi günler bir sorum olacaktı üniversitede çalışmaktayım 2022 Ocak ayında destek personeli temizlik olarak kadroya geçirilirdik kadroda hizmetli geçiyor e devlette 13 nisan 2023 olarak gözüküyor sınav açılması halinde başvura bilirmiyim 3 yıl sayılır mı

İzzetcan06
Aday Memur
27 Ocak 2026 20:15

Hocam konu dışı ama derece kademeniz kaç acaba?

