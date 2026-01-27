Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Keşif Ve Yolluk Ücretlerinin Geç Yatması


27 Ocak 2026 21:02
Sizin adliyelerde nasıl ama ben bir büyükşehir adliyesinde icra katibiyim. Çalıştığım yerdeki birim yollukları 3 ay geriden yatırıyor ancak bakanlık biz her ay ödüyoruz diyor. Bu iş nasıl çözülür


E.Kayı Han
Editor
27 Ocak 2026 21:49

Bu işe bakan arkadaş mesela bu ay geriye dönük tüm ayları kapatacak ona göre ödenek talep edecek bu ay hepsini ödeyecek sonra aylık olarak talep edecek sorun çözülür.


Vakanüvis7
27 Ocak 2026 22:17
Hep geç yapılıyor ve bu rutine bindirilmiş gibi. Bu iş gün boyu haciz yapan bizler için moral bozucu oluyor
E.Kayı Han, 50 dk. önce

