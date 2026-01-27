Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Polatlı duatepe radyoloji tayin verenler?


27 Ocak 2026 22:39
polatlı devlet hastanesine röntgen biriminden 2026 ocakta tayin veren var mı kaç puanla yazdınız


burak0605
Aday Memur
28 Ocak 2026 00:16

11 bın puanlı kız tanıdığım birisi il sıraya yazdı

