Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım


27 Ocak 2026 22:52
Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım

2018 yılında öğretmenliğe başladım. 2056 yılında 65 yaşında olacağım ve zorunlu olarak emekli olacağım.

Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım bunu merak ediyorum, bugünün parasıyla 40 bin lira alır mıyım? 38 yıl öğretmenlik yapmış olacağım.

Bunu şunun için soruyorum, emeklilik planlarımı, yatırımlarımı buna göre yapacağım. Ne kadar maaş alacağımı bilmek hakkım diye düşünüyorum. 2008 sonrası mesleğe başlayanların emekliliği farklı olacakmış sanırım emin değilim böyle şeyler okumuştum 5510 sayılı kanun vs çıkmış bunlarla alakalı.

Saygılar.

memurlar net emeklilik hesaplama kısmında hesapladığımda 48 bin lira maaş ve 1.900.000 yaklaşık ikramiye gözüküyor, doğru mudur bu?


kimuni
Genel Müdür
27 Ocak 2026 23:08

hiç belli olmaz bence. çünkü öngörülemez şeyler var tee o tarihe kadar. mesela ekonomik göstergeler nasıl olacak. bugün 40 bin liranın 2056 da ki muadilini dahi alsanız o zaman aynı şeyleri belki yapamayacaksınız. belki kanunlar güncellenecek. belki kıtlık çıkacak belki .. belki.. yani bu belkilerin sonu gelmez.

ilginç bulduğum birşey: ben geçen yıl görevlendirme olduğum okulda bir öğrencim de ben otobüsle eve giderken yanıma oturdu. ve buna benzer bir sordu. hayırdır dedim o da dedi ki

hocam ben hayatımı şimdiden planlamak istiyorum çalışma -emeklilik dahil.

bence şuan düşünülecek konular değil ama siz bilirsiniz. Ben misal geçen yaz yurtdışındaydım bi 20 gün. belki bu yaz japonyaya giderim (turistik) bilinmez ki.

ek: hocam lokman suresinin son ayetlerine de bir bakmanızı öneririm. sadece mealine bakmanız da yeterli gelir.

vesselam.


soru123
27 Ocak 2026 23:21

kıtlık, ekonomik sebepler dışındaki, bugünkü gibi bir ortam varsa, bu tutarı mı alırım onu soruyorum, yoksa başka durumları hesaba katarsak, belki dünyada bile olmayabiliriz.

kimuni, 2 saat önce

hiç belli olmaz bence. çünkü öngörülemez şeyler var tee o tarihe kadar. mesela ekonomik göstergeler nasıl olacak. bugün 40 bin liranın 2056 da ki muadilini dahi alsanız o zaman aynı şeyleri belki yapamayacaksınız. belki kanunlar güncellenecek. belki kıtlık çıkacak belki .. belki.. yani bu belkilerin sonu gelmez.

ilginç bulduğum birşey: ben geçen yıl görevlendirme olduğum okulda bir öğrencim de ben otobüsle eve giderken yanıma oturdu. ve buna benzer bir sordu. hayırdır dedim o da dedi ki

hocam ben hayatımı şimdiden planlamak istiyorum çalışma -emeklilik dahil.

bence şuan düşünülecek konular değil ama siz bilirsiniz. Ben misal geçen yaz yurtdışındaydım bi 20 gün. belki bu yaz japonyaya giderim (turistik) bilinmez ki.

ek: hocam lokman suresinin son ayetlerine de bir bakmanızı öneririm. sadece mealine bakmanız da yeterli gelir.

vesselam.


berkaydal
Genel Müdür
27 Ocak 2026 23:33

Bugün emekli olan 5510'lu tazminat hariç maaş hesabı üzerinden hesaplansa aşağı yukarı 33-34 bin ancak alır. Belki fazla bile yazdım. Mevcut alım gücü düşüşü ve enflasyon karşısındaki tutumuna bakılırsa bugünkü alım gücünden daha düşük olacağı kesin gibi.

Daha 5510'lular emekli olmaya başlamadı. Başlasın o zaman şenlikleri göreceğiz. Ben bu kadar sene çalıştım bu kadar neden az diye dertlenmeleri okuyacağız.


soru123
27 Ocak 2026 23:43

Durum bu kadar ciddiyse, emekli olana kadar sağlam bir birikim yapmak gerekiyor.

o halde 25 bin emekli maaşı alacaksak, aylık yanına 30-40 bin lira takviye edecek bir birikim biriktirmemiz gerekiyor.

berkaydal, 1 saat önce

Bugün emekli olan 5510'lu tazminat hariç maaş hesabı üzerinden hesaplansa aşağı yukarı 33-34 bin ancak alır. Belki fazla bile yazdım. Mevcut alım gücü düşüşü ve enflasyon karşısındaki tutumuna bakılırsa bugünkü alım gücünden daha düşük olacağı kesin gibi.

Daha 5510'lular emekli olmaya başlamadı. Başlasın o zaman şenlikleri göreceğiz. Ben bu kadar sene çalıştım bu kadar neden az diye dertlenmeleri okuyacağız.


BanuAlkan
Memur
27 Ocak 2026 23:47
yuh ya işini yapsana kardeşim Gelmişsin elli sene sonrasını burda arıyorsun çüşşşş

berkaydal
Genel Müdür
28 Ocak 2026 00:00

%38-40 arası üzerinden işte.

70 bin olsa 28 bin falan.

Kaba hesap bu.

Hesaplama yapmadım. Çünkü iyice karıştı işler. Çünkü seyyanen zam oldu 20 bin civarı. O emekliliğe etki etmiyor. Uzmanlık başöğretmenlik de etmiyor. 70 bin aldığın maaşın emekliğe katkısı 40 bin civarı.

Afedersin kaç senedir dilimizde tüy bitti söylemekten. Seyyanen ve uzmanlık paraları öğretmene ve memura atılmış en büyük kazıktır. Daha fark edilmedi bile. Öğretmene daha çok kazık çünkü biz tazminatla diğerlerinin parasını alıyoruz. Onlar emekli olduğundan bizden daha iyi şartlarda emekli olacaklar.

soru123, 1 saat önce

Durum bu kadar ciddiyse, emekli olana kadar sağlam bir birikim yapmak gerekiyor.

o halde 25 bin emekli maaşı alacaksak, aylık yanına 30-40 bin lira takviye edecek bir birikim biriktirmemiz gerekiyor.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
28 Ocak 2026 00:46

İşin trajikomik tarafı da memurların da vatandaşın da bunu bilmemeleri.

berkaydal, 53 dk. önce

%38-40 arası üzerinden işte.

70 bin olsa 28 bin falan.

Kaba hesap bu.

Hesaplama yapmadım. Çünkü iyice karıştı işler. Çünkü seyyanen zam oldu 20 bin civarı. O emekliliğe etki etmiyor. Uzmanlık başöğretmenlik de etmiyor. 70 bin aldığın maaşın emekliğe katkısı 40 bin civarı.

Afedersin kaç senedir dilimizde tüy bitti söylemekten. Seyyanen ve uzmanlık paraları öğretmene ve memura atılmış en büyük kazıktır. Daha fark edilmedi bile. Öğretmene daha çok kazık çünkü biz tazminatla diğerlerinin parasını alıyoruz. Onlar emekli olduğundan bizden daha iyi şartlarda emekli olacaklar.


fokyay
Şef
28 Ocak 2026 00:52

Ohoooooo 30 seneye kim öle kim kala.

soru123, 2 saat önce

kıtlık, ekonomik sebepler dışındaki, bugünkü gibi bir ortam varsa, bu tutarı mı alırım onu soruyorum, yoksa başka durumları hesaba katarsak, belki dünyada bile olmayabiliriz.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bazı branşlar tazminat almalı.Maaş farkları ne zaman yatar?İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Ücretli öğretmenlere kadro verilmesi.Müdürün savunma istemesi2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuİlçe sendika başkanı ve yönetimdekilerin çıkarları ne ?MEB'den KGM'ye Geçiş (Sözleşmeli)Müdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdiBu tür soruları cevaplandıramayacağınızı öğrencilere nasıl anlatıyorsunuz?

Sözlük

köpek 1 Mn radyo 1 emeklilerin gözü 2 bi mola radyo yayını 1 migren 1 terliklerimle gelsem sana 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 3 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol 1 her şeyin ucuzunu bulup onu almak 1 GÜMÜŞ 1

Son Haberler

Üniversitelerin bölüm açma süreçleri başladı!Mersin'de 3. ve 4. İdare Mahkemeleri Kuruldu28 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıAkhan Un Halka Arz OluyorKredi vaadi hayatını kararttı: Iban'ını verdi, çok sayıda dava açıldı

Editörün Seçimi

Memur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak