Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım

hiç belli olmaz bence. çünkü öngörülemez şeyler var tee o tarihe kadar. mesela ekonomik göstergeler nasıl olacak. bugün 40 bin liranın 2056 da ki muadilini dahi alsanız o zaman aynı şeyleri belki yapamayacaksınız. belki kanunlar güncellenecek. belki kıtlık çıkacak belki .. belki.. yani bu belkilerin sonu gelmez.

ilginç bulduğum birşey: ben geçen yıl görevlendirme olduğum okulda bir öğrencim de ben otobüsle eve giderken yanıma oturdu. ve buna benzer bir sordu. hayırdır dedim o da dedi ki

hocam ben hayatımı şimdiden planlamak istiyorum çalışma -emeklilik dahil.

bence şuan düşünülecek konular değil ama siz bilirsiniz. Ben misal geçen yaz yurtdışındaydım bi 20 gün. belki bu yaz japonyaya giderim (turistik) bilinmez ki.

ek: hocam lokman suresinin son ayetlerine de bir bakmanızı öneririm. sadece mealine bakmanız da yeterli gelir.

vesselam.