Ankara eryamandan necatibeye ulaşım


27 Ocak 2026 23:25
Ankara eryamandan necatibeye ulaşım

Merhaba evi eryaman taraflarından tutmayı düşünüyorum iş yeri necatibeyde. Sizce yoğun saatlerde metroyla ne kadar vaktimi alır işe varmak? Ona göre ev tutmayı planlıyorum metroya yakın yerlerde. Bir de binilemeyecek kadar yoğunluk oluyor mu?


martial1907
Aday Memur
28 Ocak 2026 00:50

yaklaşık 40-45 dk sürer iş gidiş dönüş saatlerinde yoğunluk olabilir ama sık geliyor tıka bası olduğu zamanlar olur ama genelde biniliyor araba trafiği çekmekten iyidir zaman zaman kısa yer 1 saat sürüyor araç ile

