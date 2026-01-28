Hakim/Savcı Şikayet

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Birçok adliyede oldugu gibi benim calıstıgım birimde de amirim gerekceli kararı benim yazmamı istiyor. HSK 1 ay içinde karar yazılmazsa o kararın terfiye etkisi olmayacağını bildirir yazı yollamış. Buna dikkat edelim diye personele söylüyor :) Baska kalemlerde de durusma zaptinin onceden katip tarafından duzenlendigi biliniyor. Bu durumu avukatlar da hakim/savcılar da ve bence HSK da biliyor. Buna nasıl dur diyeceğiz? Nasıl bir tavsiyede bulunmak istersiniz?

