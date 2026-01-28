Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Eş durumu!!


28 Ocak 2026 05:50
Eş durumu!!
eşim Balıkesir orman işletme müdürlüğünde sözleşmeli şöfor memur atanalı 6 ay oldu bende sağlık Bakanlığında istanbulda sözleşmeli sağlık memuruyum ben atanalı 7 ay oldu ikimizde 1 yılın dolmasını bekliyoruz bir yıl sonunda eş durumu ikimizede imkansız mı yoksa kurumlar arası görüşme yapıp olma ihtimali var mı? bir de alt bölge üst bölge muhabbetinden dolayı benim Balıkesir'e gitme şansım nedir? ikimizde aynı statüdeyiz çünkü

