JANDARMA YAKA KAMERASI


28 Ocak 2026 08:17
JANDARMA YAKA KAMERASI

yaşadığım bir olayda delil olarak jandarma yaka kamerası kayıtlarını istedim sizce kayıt ediyor mudur kayıt yoksa nasıl etkiler

