İcra Katibi yada İcra Müdürü Arkadaşlar Yardım


28 Ocak 2026 08:53
İcra Katibi yada İcra Müdürü Arkadaşlar Yardım

2023 Yılında aktifbank icrası vardı .Faiz oranı çok yüksek olduğu için itiraz etmiştim.itiraz sonucu yasal faiz oranlarına çekilmişti.Dün kalan bakiyeyi ödeme yaptım borcu sıfırladım.Avukat bu sefer ilk açmış olduğu yüksek faizden borcun güncellemesini talep etmiş.ve icra mudurluğu borcu guncellemiş.bu konu da ne yapabilirim


Bihter06
28 Ocak 2026 10:18

,,,,,,,

