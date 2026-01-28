Memura görevlendirme yazıları kaç gün içinde tebliğ edilmeli

Engelli kadrosunda çalıştığım ve kadromun bulunduğu huzurevi binası eski olduğu için yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Biz de yeni binanın faaliyete açılması uzadığı için yaklaşık 5 yıldır başka bir ilçede bulunan bir binada hizmet veriyoruz. Bu süre zarfında bizim şu an hizmet verdiğimiz geçici binanın statüsü ve ismi Genel Müdürlük tarafından 1 sene önce değiştirilerek yeni bir birim olmasına karar verildi.

Sonunda yeni huzurevi binası yapıldı ve 1-2 ay sonra faaliyete başlayacak. İl Müdürlüğümüzden görevlendirme yazımız(Valilik Oluru) 15 ocakta gelmesine rağmen iki binanın da müdürü olan Kuruluş Müdürümüz, görevlendirme yazısı gelen bir kaç kişi dışında herkesi göreve başlattı. Benim için ise "Huzurevi açıldıktan sonra 1 ay sonra gelsin" diyormuş. Beni istemediğini herkese söylüyormuş önceden zaten.

Böyle bir şey mümkün mü? Bir de ben engelli bir memurum. Yeni bina evime 4,7 Km uzakta iken geçici olarak gittiğimiz huzurevi binası 25 Km uzaklıkta.

Normalde bu görevlendirme yazıları kaç gün içinde tebliğ edilmeli? Ben 15 gün içinde tebliğ edilmeli diye biliyorum.