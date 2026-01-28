Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Gihten Ths ye geçmek için açıktan ne okuyabilirim?


28 Ocak 2026 09:10
Gihten Ths ye geçmek için açıktan ne okuyabilirim?

Öncelikle gih ile ths arasında geçişe değer bir fark var mı? Var ise,lisans mezunu 2 senelik teknik hangi bölümü okuyabilir? Şayet 2 senelik olursa lisans mezuniyeti mi dikkate alınır? Yeterli gelir mi sınıf değiştirmeye? Ve bu değişiklik nasıl olur hiç bilmiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.


zigzawor2
Memur
28 Ocak 2026 10:21

2 yıllık lisans bölümü yok th kadro olup lisans olanlar mühendislikler ve istatistik matematik biyolog kimyager vb kadrolar, aratırsan bulursun..

ön lisans okumak istiyorsan sayısal puan ile öğrenci alan bölümlerin hemen hemen hepsinin unvanı tekniker size kolay gelen birini seçip okuyabilirsiniz..

esas dikkat etmeniz gereken çalıştığınız kurumda hangi teknik kadrolar ağırlıkta zira unvan değişikliği sınavına girmeden unvan değiştiremezsiniz bunun için kurumunuzda çok az olan bir teknik unvanı bitirseniz dahi değişiklik yapmanız çok zor...

lisans yada iki yıllık bir mezuniyetiniz yoksa aöf den bilgisayar ile ilgili herhangi bir bölüm okuyabilirsiniz zira en efektif bölümler bilgisayar ile alakalı bölümler..

